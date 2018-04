L’incontro, a cui parteciperanno amministratori e ricercatori, sarà anche l’occasione per fare il punto sulle problematiche generali relative alla conservazione delle tartarughe marine in Sicilia.

Il prossimo venerdì, 6 aprile, presso l’Arsenale della Marina Regia in Via dell’Arsenale 142 a Palermo, dalle ore 15,00 alle ore 18,30 si svolgerà un incontro pubblico sul progetto Life Euroturtles durante il quale saranno diffusi i dati del primo anno di monitoraggio.

WWF, Progetto Life Tartarughe marine: tavola rotonda aperta al pubblico a Palermo

