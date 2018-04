Xylella, Puglia: aumentano i controlli dei Carabinieri forestali 

I Carabinieri forestali della Puglia hanno avviato una campagna di comunicazione rivolta ad agricoltori e cittadini sulle misure fitosanitarie di contrasto alla Xylella, volte essenzialmente a far attuare buone pratiche agronomiche in grado di attenuare la diffusione del batterio. In particolare le lavorazioni del terreno, obbligatorie dal primo marzo al 30 aprile, sono state al centro a Bari di una conferenza stampa tenuta, tra gli altri, dall’assessore alle Risorse agroalimentari della Regione Puglia, Leonardo Di Gioia, dal Comandante della Regione Carabinieri forestali Puglia, Giuseppe Silletti, e il direttore di Dipartimento regionale Agricoltura, Gianluca Nardone.

“Da maggio a giungo ci saranno i controlli per appurare chi ha adempiuto agli obblighi e sanzionare – ha spiegato Silletti – i trasgressori con una sanzione amministrativa di mille euro. Lo scorso anno furono circa 840 i verbali e quest’anno, anche grazie alle campagne di comunicazione, speriamo siano di meno”.

“I Reparti coinvolti saranno prioritariamente quelli della provincia di Taranto, Brindisi, Lecce e del sud barese, supportati da pattuglie – ha aggiunto Silletti – provenienti da altre province e dell’organizzazione territoriale dell’Arma. I militari impegnati nell’attivita’ inviteranno in questi giorni gli agricoltori ed i cittadini ad attuare le misure previste”.

“Il nostro approccio – ha aggiunto Di Gioia – non e’ repressivo, ma condiviso e partecipato. Un impegno comune che ci porta a tener conto anche del pubblico e delle risorse ad oggi non adeguate a disposizione delle amministrazioni locali. La Regione – ha proseguito Di Gioia – sta facendo quanto e’ nelle proprie possibilita’, investendo dalla ricerca al sostegno delle aziende agricole”.