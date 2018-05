Inventario nazionale delle emissioni 1990-2016 e proiezioni di gas serra al 2030: il 15 maggio la presentazione a Roma

L’Unione Europea ha svolto, fin dal 1990, un ruolo guida a livello globale per contrastare i cambiamenti climatici. A tale scopo, sono state adottate politiche per la riduzione delle emissioni di gas serra e l’aumento dell’efficienza delle industrie energetiche e dei consumi.

In questo lungo e complesso cammino, a che punto siamo? Qual è l’andamento delle emissioni climateranti e in che misura la produzione industriale, l’agricoltura, i trasporti, il settore residenziale e dei servizi influiscono su questi valori? In che modo il trend delle emissioni è correlato all’andamento del PIL?

Il prossimo 15 maggio, presso la Camera dei Deputati, l’ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) presenterà alla stampa l’Inventario nazionale delle emissioni 1990 – 2016 e le proiezioni di gas serra al 2030.

Parteciperanno il Direttore generale dell’ISPRA, Alessandro Bratti, il vice presidente del SNPA (Sistema Nazionale Protezione Ambiente) nonché Direttore Generale dell’Arpa Friuli Venezia Giulia, Luca Marchesi, e il responsabile del report sulle emissioni di gas serra 1990 – 2016, Riccardo De Lauretis.