Terra Madre Salone del Gusto 2018: la manifestazione torna a Torino dal 20 al 24 settembre

Terra Madre Salone del Gusto 2018, la più importante manifestazione internazionale dedicata al cibo buono, pulito, sano e giusto per tutti ancora una volta si rinnova offrendo al pubblico e agli espositori un’esperienza sempre più coinvolgente. Durante la presentazione in programma il 6 giugno saranno svelati i primi dettagli del programma: gli eventi, i protagonisti, gli spazi e le partnership.

Oltre agli interventi di Sergio Chiamparino, presidente della Regione Piemonte, Chiara Appendino, sindaca della Città di Torino, Carlo Petrini, presidente di Slow Food e Gaetano Pascale, presidente di Slow Food Italia, sono previste testimonianze dei partecipanti a Terra Madre Salone del Gusto per entrare nella ricchezza delle proposte di questa edizione.

Terra Madre Salone del Gusto si tiene dal 20 al 24 settembre 2018 a Torino. Il tema di questa 12esima edizione è Food for Change, affinché il cibo per il cambiamento possa entrare a far parte del quotidiano di ognuno di noi, tutti i giorni.