“2018: Clima di cambiamento”, a Firenze la seconda tappa

Sarà lunedì 28 maggio a Firenze la seconda tappa del tour di avvicinamento a Isola della Sostenibilità 2018, il grande evento nato per avvicinare ragazzi e bambini ai problemi dei cambiamenti climatici e la tutela dell’ambiente.

Durante la giornata si analizzeranno con i ricercatori dell’Istituto di Biometeorologia del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr-Ibimet) i problemi legati agli ambienti urbani e al settore agricolo, insieme ai ricercatori Enea si cercherà di capire come i cittadini possano avere un ruolo nel contrastare gli effetti dei cambiamenti climatici, mentre con il progettoLife Weee della Regione Toscana si racconterà come sia possibile trasformare i rifiuti elettronici in veri e propri tesori. All’incontro parteciperà anche Reciclò con proposte di riciclo creativo e ospite d’eccezione l’attrice Giusi Merli con delle riflessioni sul rapporto uomo-natura.

La nuova tappa del tour 2018: Clima di cambiamento è all’interno dell’IISS Morante-Ginori Conti di Firenze con centinaia di studenti che saranno coinvolti in dibatti e dialoghi sui temi dei cambiamenti climatici e come sempre saranno presenti anche i laboratori didattici di Scienzimpresa. Con una serie di esperimenti si cercherà di capire dove vada a finire la CO2 che produciamo e se l’effetto serra sia davvero un pericolo per il nostro pianeta.

Durante la mattinata un gruppo di ragazzi parteciperà attivamente al progetto Thermal Walk (sviluppato dal Cnr-Ibimet) passeggiando per le strade della città con questionari e sensori per monitorare le condizioni ambientali della città e allo stesso tempo raccogliere le sensazioni che si provano nei vari contesti urbani. L’obiettivo finale è quello di capire quali sono gli elementi urbani (traffico, altezza degli edifici, umidità, vento, larghezza delle strade, etc.) giudicati più fastidiosi o virtuosi per i pedoni. Il progetto, che punta ad essere esteso in decine di altre iniziative, mira in futuro a dettare linee guida per la costruzione di città ‘perfette’ a misura di persona.

Isola della Sostenibilità 2018

Isola della Sostenibilità è un evento annuale in cui Istituzioni, Enti di Ricerca e Aziende si incontrano per educare ed informare le nuove generazioni sui temi dello sviluppo sostenibile. L’edizione 2018 si svolgerà dal 12 al 14 dicembre a Roma e si concentrerà sul Goal 13: “Promuovere azioni, a tutti i livelli, per combattere il cambiamento climatico”. Il progetto è promosso da un Comitato Strategico composto da Enea, Crea, Cnr, Ispra, Università Roma Tre, Università la Sapienza.