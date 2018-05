Il 67% dei cani viene adottato da cucciolo: ecco il nuovo collare studiato appositamente per la loro serenità

Quando il sogno di ogni bambino (e non solo) diventa realtà e arriva un cucciolo a casa, inizia una nuova vita in famiglia. Piena di amore, di cure e di nuove relazioni da costruire: pensando a questa fase delicata, Ceva Salute Animale ha sviluppato ADAPTIL Junior, il nuovo collare a misura di cucciolo che rilascia messaggi rassicuranti, noti scientificamente come feromoni.

“Secondo una recente ricerca, circa il 67% dei cani viene adottato da cucciolo e circa il 50% dei cani vengono adottati prima dei 3 mesi di età” osserva Andrea Galuppini, responsabile marketing della linea ADAPTIL di Ceva Salute Animale. “E’ un momento entusiasmante ma anche impegnativo: i cuccioli devono affrontare varie difficoltà come la separazione dalla madre, una nuova casa, rimanere da soli a casa e tutti i nuovi stimoli che si presentano nella fase di crescita”.

In questo periodo importante, che gli esperti chiamano fase di socializzazione, ADAPTIL Junior aiuta i cuccioli a superare paure, solitudine e nuovi stimoli grazie al rilascio di messaggi naturali di benessere, noti come feromoni appaganti del cane, in tutto simili a quelli rilasciati dalla madre per calmare i suoi cuccioli. Questi messaggi rassicuranti aiutano i cuccioli a sentirsi sicuri e sereni nella loro nuova famiglia ed è scientificamente provato che portano ad una migliore socializzazione e un maggior apprendimento per accompagnarli a diventare cani adulti più equilibrati[1].

Molti amanti dei cani, prima dell’adozione, si chiedono se sono veramente pronti all’arrivo del cucciolo a casa, un passaggio fondamentale nella vita della famiglia e del cucciolo dato che proprio nella fase della socializzazione – dai 2 ai 6 mesi – si determina la personalità che il cane avrà da adulto. Ecco allora che, in occasione del lancio del nuovo ADAPTIL Junior, è stato lanciato sul sito adaptil il test online “Sei pronto per il tuo cucciolo?”: 12 rapide domande con risposta immediata per mettersi alla prova e avere da subito le idee chiare per dare al meglio il benvenuto al nuovo arrivato. Sempre nel nuovo sito adaptil è disponibile un’area con consigli qualificati per le situazioni più frequenti nella vita con il cucciolo per un buon inizio di vita insieme.

Il collare ADAPTIL Junior può essere utilizzato dal giorno dell’adozione fino al 6° mese di età e fornisce risultati visibili già a partire dai primi giorni.

Costo per confezione: 33,00 EUR

Disponibile da fine febbraio nei migliori pet shop in tutta Italiana e online.

ADAPTIL Junior si aggiunge alla gamma ADAPTIL, indicata per aiutare i cani adulti a superare tutte le situazioni difficili nell’ambiente interno, esterno ed in situazioni specifiche (come viaggi, fuochi d’artificio).

[1] Documentazione scientifica disponibile su richiesta.