A Porto Venere operazione Marepulito: recuperate anche le barche 

Oltre cinquanta metri cubi di rifiuti, tra cui batterie, materiali plastici, gomme di auto e camion, pezzi di imbarcazioni e quintali di bottiglie sono stati recuperati in mare, alle Grazie, nel comune di Porto Venere durante l’Operazione Marepulito 2018, la manifestazione ambientale organizzata dalla ProLoco, realizzata con il patrocinio del Comune, per ripulire costa, fondali e litorale della piu’ grande baia naturale della Liguria.

Il borgo delle Grazie (“citta’ dei palombari e porto delle vele d’epoca”), un paese di marinai, subacquei e maestri d’ascia legato a filo doppio alla cultura marinaresca piu’ classica, e’ stato animato da professionisti delle immersioni, tecnici, appassionati, con il contributo tecnico dei palombari della Marina Militare.

Sono stati 20 i sommozzatori in azione, piu’ i volontari a terra: impiegate sette imbarcazioni e tre mezzi pesanti. “Ogni stagione la scarsa educazione di molti crea danni. In mare e lungo la costa e’ stato trovato di tutto, da barche affondate a rifiuti di ogni tipo perche’ – spiega il presidente della ProLoco Giovanni Pegazzano – in una baia frequentata da imbarcazioni tutto l’anno non tutti hanno rispetto. In acqua c’e’ un vero cimitero di scafi che pian piano elimineremo”.