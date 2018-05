Aborto: Pittella (Pd), garantire piena applicazione legge

Roma, 22 mag. (AdnKronos) – “A 40 anni dall’approvazione della legge 194 sull’aborto, una normativa che ha rappresenta una fondamentale tappa per la tutela fisica e psichica dell’universo femminile nonché una grandissima conquista di civiltà, dobbiamo continuare nell’impegno costante per garantire la piena applicazione della legge e per riconoscere alle donne il diritto di decidere liberamente della propria vita”. Lo afferma il senatore Gianni Pittella, capogruppo del Pd in commissione Speciale a Palazzo Madama.