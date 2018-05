Aborto: storico referendum in Irlanda

Storico referendum sull’aborto in Irlanda: i cittadini sono chiamati a decidere se cambiare la legge attuale, tra le più restrittive d’Europa. I seggi hanno aperto alle 7 e chiuderanno alle 22 (le 21 italiane), lo spoglio inizierà alle 9 di domani (le 8 italiane) con i risultati attesi in giornata.

Alle urne sono chiamati 3,5 milioni di elettori, mentre nelle 12 isole dell’oceano Atlantico i cittadini hanno già votato ieri per consentire l’invio delle schede nei centri per permettere lo spoglio anche in caso di maltempo.