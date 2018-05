Abruzzo, fondi di emergenza per il maltempo di gennaio 2017: accreditati 11,2 milioni

Il Dipartimento della Protezione Civile nazionale ha disposto l’accredito di 11.268.160, in riferimento agli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio abruzzese a partire dalla seconda decade del mese di gennaio 2017, a valere sulle ulteriori risorse stanziate dal Consiglio dei Ministri con la deliberazione del 20 dicembre 2017. Si legge in una nota della Presidenza della Giunta regionale.

“Sommati – si legge ancora nella nota – al precedente finanziamento di 14.993.407,55 garantiscono la disponibilità finanziaria di 26.261.568,35 a fronte di un finanziamento complessivo concesso di 42.536.321,59, subordinando il trasferimento della restante parte alla rendicontazione delle medesime risorse finanziarie. Si rappresenta che ad oggi risultano già trasferiti agli enti beneficiari 8.809.059,71 che afferiscono al primo finanziamento di 14.993.407,55″.

“Il Presidente della Regione Abruzzo, Luciano D’Alfonso, in qualita’ di Commissario delegato – conclude la nota – ha dato impulso al Centro Operativo Regionale della Protezione civile per disporre un anticipo delle somme ammesse per gli enti beneficiari, di cui alla tabella allegata, previo controllo documentale. La Protezione civile regionale provvederà a comunicare agli enti le modalita’ di rendicontazione”.