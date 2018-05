Una settimana con l’Aceto balsamico di Modena Igp, tra Stati Uniti e Francia

Una settimana nel segno della comunicazione istituzionale per l’Aceto Balsamico di Modena IGP. Dal 21 al 26 maggio, due importanti iniziative sono infatti in programma a Modena per promuovere il prezioso condimento all over the world: la prima insieme ad importanti produttori vitivinicoli di Loira, Alsazia e Nord della Francia (21 maggio) e l’altra all’interno del Progetto di comunicazione Balsamic Vinegar of Modena, the Original. Una iniziativa, quest’ultima, volta a sensibilizzare il mercato USA, attraverso il quale il Consorzio intende ribadire l’originalità del prodotto e al contempo insegnare a professionisti e consumatori come riconoscere il solo e autentico Aceto Balsamico di Modena IGP.

Lo fa ospitando, dal 22 al 26 maggio nella terra di origine del prezioso condimento, una squadra di sette fra i più importanti foodbloggers d’oltreoceano che avranno l’onore e l’onere di acquisire un mix di nozioni tra storia, tradizione e gusto e farsi ambasciatori dell’autenticità del prodotto negli States.

“Questa attività di incoming è parte integrante della strategia con cui abbiamo scelto di approcciare il mercato USA – spiega Federico Desimoni, Direttore del Consorzio di Tutela Aceto Balsamico di Modena IGP – privilegiando il rapporto one-to-one, gli eventi mirati per addetti ai lavori, i meeting e le conferenze rivolte esattamente ai target oggi più autorevoli. I numeri dei consumatori USA sono altissimi e attraverso una formazione mirata di blogger e influencer che con i loro canali arrivano ad ampie fasce di pubblico, può diventare possibile ottenere quel cambiamento culturale che auspichiamo, sconfiggendo una volta per tutte la pirateria agroalimentare”.

Tuttavia, prima dell’arrivo dei selezionati influencer nella città della Ghirlandina, l’Aceto Balsamico di Modena IGP ed il Consorzio di Tutela saranno protagonisti già nella giornata di lunedì 21 maggio, partecipando alla prima edizione di Loira&Co, esclusivo evento enologico organizzato da Club Excellence, Associazione che riunisce dodici tra i più grandi importatori e distributori di vini e distillati d’eccellenza. L’evento, in programma a Modenafiere, è dedicato in particolare ai prodotti provenienti dalla Loira, Alsazia e Francia del Nord e si rivolge essenzialmente ad operatori del settore Horeca, giornalisti ed agenti con degustazioni mirate, Master Class ed incontri B2B.