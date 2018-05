Acqua potabile: Italia al 5° posto in Europa per qualità

L’Italia è al 5° posto in Europa per qualità dell’acqua del rubinetto, ma gli italiani preferiscono consumare acqua minerale. “In Italia possiamo bere l’acqua del rubinetto tranquillamente. Molte volte è migliore delle acque minerali. E’ molto controllata, ci sono prelievi su tutta la filiera, dalla captazione alle tubazioni che arrivano nelle nostre case. E poi i limiti di legge per le sostanze disciolte sono più rigidi per l’acqua potabile che per quelle minerali,” ha spiegato all’ANSA Vito Felice Uricchio, direttore dell’istituto del Cnr.

L’acqua della migliore qualità in Europa è quella dell’Austria, seguita da Svezia, Irlanda e Ungheria.