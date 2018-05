Acque reflue, il Ministro dell’Ambiente: avviati 124 interventi

Le multe comminate oggi dalla Corte di Giustizia europea all’Italia sul trattamento delle acque reflue sono “più che dimezzate rispetto all’orientamento di 6 anni fa”, a testimonianza “che da parte del Governo Italiano si e’ lavorato (e si continua a lavorare) per superare le inadempienze di fronte all’Europa e, soprattutto, per migliorare significativamente i servizi di depurazione delle acque ove sono insufficienti o inefficienti”.

E’ quanto si legge in una nota del Ministero dell’Ambiente, in cui si sottolinea che “dal 2014 il ministro Gian Luca Galletti ha avviato una serie di azioni per affrontare le criticità evidenziate dalla Ue”. In particolare, spiega il Ministero, “è stata avviata un’azione di coordinamento e impulso alle Regioni e agli enti locali che hanno la titolarità del servizio idrico e che come noto nella gran parte del Mezzogiorno non hanno attivato servizio idrico integrato con l’affidamento al Gestore Unico”.

Gli agglomerati ancora non a norma o assenti sono così scesi a 74 (di altri 7 e’ previsto i collaudo entro fine 2018), si legge nel comunicato, “ma la situazione resta grave, nonostante le risorse finanziarie del Governo coprano tutto, perché la governance del Sistema idrico integrato non è a norma di legge, in vaste aree non c’e’ il Gestore Unico e non ci sono spesso neanche gli enti d’Ambito: con conseguente parcellizzazione e miriade di gestioni in economia da parte dei singoli comuni o consorzi di comuni. Prova ne è che dei 124 interventi programmati (nei 74 agglomerati) per un importo complessivo interamente finanziato di 1 miliardo e 800 milioni, 83 sono gestiti dal commissario unico ma 41 restano in capo a comuni, consorzi, regioni e altri enti. In particolare, a livello regionale, 89 interventi in 48 agglomerati riguardano la Sicilia, 16 in 13 agglomerati la Calabria e 9 in 6 agglomerati la Campania.”