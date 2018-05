Adunata Alpini, Pella (Anci): i loro valori un punto di riferimento per sindaci e comunità

“Gli Alpini rappresentano un punto di riferimento per i Sindaci e per le nostre comunità“: lo ha dichiarato Roberto Pella, vice presidente vicario dell’Anci e sindaco di Valdengo, in occasione dell’Adunata nazionale degli Alpini in corso a Trento. “E’ un grande onore e un rinnovato piacere per noi Sindaci, circa duemila provenienti da tutta Italia, essere oggi a Trento per sfilare, con la fascia tricolore, al fianco degli Alpini, uomini e donne di valore che dimostrano amore e senso civico per l’Italia“. “La 91ª adunata è la celebrazione di un territorio scenario di eventi che hanno cambiato i destini del Paese durante la Grande Guerra, la cui importanza è sottolineata dalla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Onorare i caduti, la pace, la memoria e la conoscenza della storia ci consentirà di tenere lo sguardo vigile e lungimirante al futuro, all’insegna della conciliazione tra popoli“.