Iniziati i trasferimenti navetta degli alpini che hanno già sfilato e che vengono trasportati a ritmo continuo dalla rotatoria di via ai Caduti di Nassiriya fino alla zona industriale e Interporto dove sono presenti i bus da noleggio dei vari gruppi pronti per il rientro.

Circa 400mila le presenze a Trento per la sfilata della 91ª Adunata degli Alpini : lo rende noto la Provincia , secondo cui sono 300 i bus arrivati in città.

Adunata Alpini: a Trento 400mila persone per la sfilata

