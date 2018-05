Risiedeva a Cilavegna, nel Pavese, la donna italiana morta ieri nel disastro aereo di Cuba. Si chiamava Carmen, aveva 50 anni, era originaria dell’isola caraibica e aveva ottenuto la cittadinanza italiana per effetto delle nozze con un uomo di Cilavegna, Massimo Navaro, 58 anni.

Da quanto si è appreso era tornata al paese d’origine per un viaggio di pochi giorni, per fare visita ad alcuni parenti: sarebbe dovuta rientrare in Italia lunedì.