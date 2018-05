Agricoltura metropolitana e sistemi agroalimentari: in Francia la conferenza finale del progetto MADRE

Si avvia alla conclusione il progetto MADRE, co-finanziato dal programma Interreg MED e nato allo scopo di promuovere l’agricoltura metropolitana come mezzo per uno sviluppo più sostenibile, innovativo e responsabile nelle metropoli mediterranee.

A ospitare la Conferenza finale del progetto – dal titolo “Agricoltura metropolitana e sistemi agroalimentari nel Mediterraneo” – sarà la Fiera dell’Agricoltura della Provenza, palcoscenico perfetto per accogliere l’evento. La conferenza rientra nel programma della Settimana Europea dello Sviluppo Sostenibile 2018, un’iniziativa dedicata alla promozione degli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile adottata dalle Nazioni Unite.

Sarà a Salon-de-Provence, vicino a Marsiglia, che si riuniranno i rappresentanti delle 7 realtà mediterranee partner del progetto: AVITEM – Agenzia per le Città e i Territori Sostenibili del Mediterraneo, capofila del progetto, e ANIMA Investment Network (Marsiglia, Francia), CIHEAM-IAMM – Centro Internazionale di Studi Avanzati sull’Agronomia del Mediterraneo di Montpellier (Francia), Città metropolitana di Bologna (Italia), MedCities – Network Mediterraneo per lo Sviluppo Urbano Sostenibile (Barcellona, Spagna), Università Aristotele di Salonicco (Grecia), Università Agraria di Tirana (Albania).

Insieme agli stakeholder presenti si parlerà della creazione di un network per l’agricoltura metropolitana che unisca tutte le città del mediterraneo interessate a promuoverne lo sviluppo e a rinnovare il modo nel quale le metropoli pensano e attuano le proprie politiche agroalimentari, trasformandolo in un processo sostenibile e inclusivo.

Due i principali momenti di confronto della giornata, con una prima tavola rotonda durante la quale discutere delle sfide da affrontare per realizzare un network mediterraneo per l’agricoltura urbana e l’innovazione dei sistemi agroalimentari.

La seconda tavola rotonda coinvolgerà le città che, a partire da quelle coinvolte direttamente nel progetto e già impegnate nello sviluppo di sistemi agroalimentari sostenibili, vogliano creare una rete mediterranea che promuova questo obiettivo.

L’appuntamento sarà l’occasione per presentare i risultati prodotti dal lavoro dei partner: durante l’evento, saranno presentati il Policy Paper; i 6 White Paper, frutto dell’impegno dei partecipanti ai gruppi di lavoro, che affronteranno gli specifici temi di innovazione – sociale, per i consumatori, per gli agricoltori, ricerca accademica, territoriale, sociale e transnazionale – che hanno guidato fino a oggi i lavori di MADRE; e la piattaforma digitale Agri-Madre, uno strumento di capitalizzazione e networking, contenente le buone pratiche raccolte, risorse multimediali e una sezione forum, per promuovere lo sviluppo della rete europea di agricoltura metropolitana e sistemi agroalimentari.