AIDAA: da inizio maggio avvelenati 500 cani

“E’ una strage continua quella causata dai bocconi avvelenati in tutta Italia: in queste prime due settimane di maggio – spiega in una nota l’associazione animalista AIDAA – sono oltre 500 i cani avvelenati in tutta Italia, con una punta di oltre un centinaio nella sola Sicilia, seguita dalle altre regioni del sud e dalla Sardegna, mentre al nord si registrano alcuni avvelenamenti con cani deceduti anche in Liguria, Friuli, Veneto, Piemonte e provincia di Brescia in Lombardia di questi circa 300 sono morti. Da inizio anno sono oltre 4.000 i cani avvelenati con i bocconi e si ha notizia anche di oltre un centinaio di gatti randagi e di colonia. Il presidente AIDAA Lorenzo Croce denuncia la necessità di un tavolo tecnico nazionale proprio per affrontare contemporaneamente il fenomeno dei bocconi avvelenati e la lotta al randagismo con un nuovo piano nazionale delle sterilizzazioni.”