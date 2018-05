Aigae: “L’Italia dei sentieri religiosi”

“In Abruzzo c’è un Eremo scavatonella roccia. Uno dei pochi esempi, in Italia di Eremo nella Grotta e cientreremo. Vedremo gli interni . Questo Eremo durante il culto pagano eradedicato alla “Dea Bona” . Oggi l’Eremo/Grotta è dedicato a San MicheleArcangelo ed al suo interno sono ancora visibili alcune vasche di raccolta dell’acquautilizzate nel passato per una specifica funzione: quale? Lo scopriremo durante le Giornate Nazionalidelle Guide. In Calabria, invece a SanLorenzo Bellizzi escursione nell’areadelle grandi pareti calcaree della valle del Raganello, con la risalita dellaTimpa di San Lorenzo (1652 m) e della Falconara (1656 m). Dal 23 Maggio al Giugno sarà tutta l’Italiasui Sentieri Religiosi”. Lo ha annunciato, FilippoCamerlenghi , Presidente Nazionale delle Guide Ambientali EscursionisticheItaliane. Stanno per iniziare le Giornate Nazionali indette dalle GuideAmbientali Escursionistiche ed in programma dal 23 Maggio al 3 Giugno con piùdi 100 eventi in contemporanea, in tutta Italia e tutti gratuiti, aperti ai cittadini ed alla stampa tutta.

In Puglia c’è la Valle degliEremi

“ In Puglia c’è la Valle degliEremi – ha continuato Camerlenghi –situata lungo la via Francigena del sud . Si tratta di un percorso ad altaintensità storica che ha visto passare, sin dal medioevo, migliaia dipellegrini diretti alla grotta dell’Angelo. Noi entreremo nell’Eremo di Sant’Agostino,lo vedremo”.

Ed in Molise i luoghi di SanFrancesco e dell’Arcangelo Michele .

“In Molise saliremo alte colline, attraverso però percorsinon faticosi – ha proseguito Camerlenghi– con ampissime visuali sui monti del Matese e visiteremo paesi molto bellicome Castelpetroso e Sant’Angelo in Grotte con la sua bellissima e anticagrotta dell’Arcangelo Michele. Tutti luoghi da vedere e lo faremo dal 23 Maggioal 3 Giugno”.

“Ed ecco anche il Lazio non solocon l’Appia ma anche l’Abbazia di Farfa – ha affermato Camerlenghi – al cui interno troveremo un borgo, vero gioiello daconoscere, da visitare, ricco di bellezze e di chiese imperiali. Una straordinaria escursione condurrà poi al centro storico di Fara Sabina, paesinoappollaiato sul monte Bruzio, che offre un panorama strepitoso su tutto ilterritorio circostante”.