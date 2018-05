AIGAE: domani a Montescudo escursione sensoriale notturna, nel cuore del borgo e del bosco

“Domani, 25 Maggio, escursione notturna sensoriale lungo gli antichi sentieri di Montescudo, borgo in provincia di Rimini dove affineremo la nostra capacità di percepire attraverso i cinque sensi. Nel cuore del bosco ci concentreremo sulla vista cercando di cogliere la flebile luce delle lucciole e sull’udito ascoltando i suoni del bosco, o semplicemente concentrarsi sul silenzio. Avremo la possibilità di riattivare i nostri sensi che si sono assopiti o” disattivati” in tutto o in parte a causa dei ritmi della cosiddetta vita “cittadina”.

Scopriremo per esempio come la nostra vista si può abituare gradualmente al buio e comunque ci permetterà di vedere a sufficienza per le nostre attività, grazie all’illuminazione fiabesca delle lucciole delle stelle e della luna”. Lo ha affermato Carlo Lisi, Guida Ambientale Escursionistica dell’AIGAE che domani accompagnerà numerosi appassionati e giornalisti in escursione sensoriale notturna.

“L’escursione, dunque si baserà sui sensi. Il nostro udito nel silenzio della sera e poi della notte ricoprirà, tutta una serie di suoni e rumori a volte emessi dagli abitanti del bosco – ha proseguito Lisi – come i richiami degli uccelli sia diurni che notturni sia quelli degli altri animali che quelli creati dal vento o dagli alberi…..

L’olfatto e il gusto saranno stimolati da erbe e frutti. Resta poi l’ultimo:il tatto, avremo modo di sperimentarlo in abbinamento agli altri sensi per una serata diversa.

Una escursione insolita ma stimolante che riattiverà oltre ai sensi la nostra fantasia lungo gli antichi sentieri di Montescudo”.

Le Giornate Nazionali organizzate da AIGAE renderanno omaggio anche ai caduti della Grande Guerra e della Seconda Guerra Mondiale. Escursioni lungo le trincee, i rifugi e i bunker. Si inizia il 27 Maggio

“A Montegridolfo, in provincia di RIMINI, Domenica 27 Maggio, andremo alla scoperta dei rifugi utilizzati nella Seconda Guerra Mondiale – ha dichiarato Alessia Ghirardi, Guida AIGAE – durante lo sfondamento della linea gotica. Alla stampa mostreremo il luogo in cui sono state costruite le gallerie e spiegheremo anche il perché siano state costruite in questa zona e non in altre (essendo roccia tufacea, è molto facile da scavare e lavorare in quanto si tratta di arenaria sedimentaria). Poi oltre ai rifugi faremo vedere anche i vari cimiteri che si posso trovare sparsi nei dintorni, come testimonianza delle guerre atroci avvenute. Infine mostreremo alla stampa e alla gente una raccolta di oggetti, scritti, quotidiani, pubblicazioni, molto interessante e completa, che deriva dalle donazioni delle persone che queste terribili situazioni le hanno purtroppo vissute. L’obiettivo è quello di contribuire al mantenimento della memoria storica attraverso la narrazione del territorio”.

IN ABRUZZO SABATO 26 MAGGIO SI POTRÀ ENTRARE IN UN EREMO/GROTTA

SI POTRÀ VEDERE IL “TEMPIO” DEDICATO ALLA DEA DELLA FERTILITÀ

“In Abruzzo, c’è l’eremo/grotta dove oggi sono ancora visibili alcune vasche di raccolta dell’acqua utilizzate nel passato. Infatti sarebbe il “tempio” dedicato anticamente alla “Dea Bona”, dea della fertilità. Oggi è un eremo nella grotta, dedicato a San Michele Arcangelo. Sabato, 26 Maggio, la stampa e la gente, gli escursionisti – ha affermato Emanuele Di Marco, Guida Ambientale Escursionistica AIGAE, potranno vedere tutto da vicino. “Non si hanno notizie certe sulla data di costruzione dell’eremo, che risalirebbe all’XI secolo e che secondo la tradizione fu costruito sui resti di un santuario dedicato a Bona, dea della fertilità. La prima fonte storica sulla chiesa risale al 1221 con una bolla di papa Onorio III che confermava all’abbazia di San Martino in Valle le chiese di Sant’Angelo, a cui l’eremo fu poi dedicato, e di San Flaviano “in castro Palumbani”, l’attuale Palombaro in provincia di Chieti.

La grotta è costituita da un riparo rettangolare sotto la roccia, con un’ampiezza di circa 35 metri. Sulla sinistra si trova uno strato di roccia obliquo, sul quale si poggiano una costruzione costituita da due muri raccordati da un’abside semicircolare, che rappresentano i resti della chiesa medioevale. La parte interna della grotta è composta da gradini irregolari con resti di numerose cisterne per la raccolta di acqua piovana.

Le mura e l’abside sono ornati da una fila di archetti pensili. L’abside è decorata da una cornice con cordonature a tortiglioni che si ritrova anche nella finestra a strombo dell’abside stessa, presumibilmente realizzata dalle stesse maestranze che hanno lavorato all’abbazia di San Liberatore a Majella. La stampa, gli escursionisti, i turisti, le famiglie, potranno vedere anche un panorama sulle valli del torrente Avello e del fiume Aventino, con il lago Sant’Angelo di Casoli e il mar Adriatico sullo sfondo, oltre ad attraversare un bosco misto fatto di querce, carpini, ornielli e aceri”.

“Attraverseremo borghi, andremo alla scoperta della Regina Viarium. Ben due le possibilità in quanto si potrà partire a piedi con noi alle ore 9 da Itri ed esattamente dalla chiesa della Madonna delle Grazie, oppure aggregarsi dalle ore 11 e 15 presso l’Area Picnic dell’Appia Antica a Fondi. Il primo sarà un percorso di 6 Km – ha dichiarato Daniele Ruggieri, Guida Ambientale Escursionistica AIGAE – mentre il secondo di circa 3 chilometri. L’Appia Day sarà per famiglie bambini, giovani, anziani, turisti ed escursionisti di qualsiasi nazione. Un grande evento, una bellissima escursione aperta alla stampa perché durante il percorso racconteremo e faremo vedere ai giornalisti tante caratteristiche dell’Appia. Infatti l’evento si svolgerà sul tratto di Appia antica nel territorio di Itri e ricalcherà il tratto di via Francigena del Sud a partire da Itri fino all’area picnic del parco dei monti Aurunci in Fondi, da dove partiremo per un altro percorso di altri 3 Km a piedi . Questo percorso rientra nella “Decima Giornata Nazionale dei cammini francigeni”. Andremo ad attraversare anche borghi caratteristici e ci sarà la grande opportunità di vedere, filmare, fotografare, raccontare l’Appia come mai vista”.