L’ultimo rapporto dell’Organizzazione Mondiale della Sanità ha rilevato che Tirana è inquinata il 60% in più rispetto ai livelli stabiliti dall’Organizzazione. Secondo lo studio, nel 2017 in Albania sono decedute 16 persone a causa dell’inquinamento atmosferico. Il rapporto vuole evidenziare come la cattiva qualitàdell’aria causi malattie cardiache spesso mortali, ricorda l’agenzia di stampa Ibna.