Alcol e tabacco le droghe peggiori per la salute

Secondo una revisione degli studi sul tema pubblicata dalla rivista Addiction, alcol e tabacco sono le droghe peggiori per la salute umana: il loro peso in termini di malattie provocate è molto superiore rispetto a quello delle altre sostanze illecite.

Gli esperti del King’s College di Londra, nel loro “Global Statistics on Alcohol, Tobacco, and Illicit Drug Use: 2017 Status Report”, hanno rilevato che olo nel 2015, 250 milioni di anni di vita in buona salute sono stati persi nel mondo per queste sostanze legali, dieci volte di più rispetto a quelle illegali.

“Fumo e alcol sono sempre ‘in vantaggio’ in ogni parte del mondo. La maggiore prevalenza si ha in Europa sia per l’alcol che per il fumo. Pensiamo di essere la culla della civiltà, ma in quest’area ci comportiamo peggio dei paesi in via di sviluppo“, dichiara Robert West, uno degli autori.