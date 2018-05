Una donna è rimasta intrappolata in un dirupo a Gavi (Alessandria) nella zona del Forte: è stata soccorso dai vigili del fuoco intervenuti da Novi Ligure. La donna, in buone condizioni di salute, è stata accompagnata in zona di sicurezza, sulla strada principale, in discesa controllata con tecniche Saf (speleoalpino fluviale), e affidata al personale del 118 per gli accertamenti.