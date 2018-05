Alimentazione: il segreto della longevità in un libro

Un saggio che svela i segreti della longevità, ma anche un ricettario di cucina d’autore e un manuale per fare la spesa in modo intelligente. Si tratta di ‘La felicità ha il sapore della salute’ (edizioni Slow Food), libro frutto dell’incontro tra il medico e scienziato Luigi Fontana, professore ordinario di Medicina e nutrizione presso l’Università degli Studi di Brescia e la Washington University di Saint Louis, e lo chef Vittorio Fusari, cuoco ma prima ancora “filosofo del cibo”.

L’opera sarà in vendita in libreria dal 23 maggio, mentre è già disponibile sullo store online di Slow Food Editore. Seguendo le indicazioni scientifiche di Luigi Fontana, Vittorio Fusari ha creato una cinquantina di ricette “capaci di nutrire non solo il corpo ma anche lo spirito”. Il volume è inoltre impreziosito da una piramide alimentare rivista in base agli studi e adattata alle dinamiche delle nostre vite attuali.

Il compendio dei principali alimenti introducono le ricette e una corposa appendice con i consigli per fare la spesa, seguire la stagionalità di frutta e verdura, le regole per scegliere il pesce e le ricette delle preparazioni di base. “Il libro – spiegano gli autori – è un viaggio che parte dalla ricerca della Salute, del benessere, della longevità, esaltando al contempo il gusto del buon cibo, il piacere di dedicarsi alla cucina, la sostenibilità delle nostre scelte quotidiane”.

La proposta è quella di adattare il nostro quotidiano, passo dopo passo, a una lenta rivoluzione: il volume, dopo le basi scientifiche necessarie suggerisce di tornare in cucina, al mercato, dai produttori, dai contadini, di dedicarci all’autoproduzione per recuperare quella conoscenza del cibo fondamentale per la nostra Salute e quella dell’ambiente in cui viviamo.