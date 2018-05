Alitalia: Leu, bene approvazione nostri odg

Roma, 22 mag. (AdnKronos) – “La Commissione Speciale ha approvato oggi i nostri due ordini del giorno al Dl Alitalia. Ne siamo molti soddisfatti, soprattutto perché si tratta di due nodi di cruciale importanza”. Lo dichiara il senatore di LeU, Vasco Errani, membro della Commissione speciale di Palazzo Madama, che aggiunge: “Abbiamo impegnato, infatti, il Governo a prevedere l’ingresso dello Stato direttamente, o tramite società controllate, nel capitale dell’azienda per almeno il 25%. E’ questo l’unico modo di arrivare a un’adeguata partnership industriale internazionale per Alitalia, promuoverne il rilancio e garantire l’integrità delle attività dell’azienda”.

“Alitalia – prosegue il senatore di LeU – rappresenta uno dei principali assett del Paese. E’ dunque fondamentale bloccare ogni ipotesi di ridimensionamento della compagnia, garantire il lavoro e impostare anzi una strategia di sviluppo di lungo periodo. Il fallimento di Alitalia non è infatti un destino inevitabile. Ma per impedirlo è necessario un intervento dello Stato”.

“Abbiamo anche impegnato il Governo a richiedere ai commissari una relazione esaustiva sugli atti degli amministratori al fine di accertare fino in fondo se vi sono le ragioni per una conseguente azione di responsabilità”, conclude Errani.