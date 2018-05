Allarme bomba al Vaticano: evacuata banca

Roma, 23 mag. (AdnKronos) – Allarme bomba in una banca tra via della Concilazione e via San Pio X, a pochi passi da San Pietro, a Roma. A segnalare la presenza dell’ordigno una voce di donna con una telefonata anonima al 112. Sul posto sono rapidamente giunti i Carabinieri con pattuglie del Nucleo radiomobile e della compagnia Roma centro. I militari hanno già evacuato il personale della banca e circoscritto l’area e sono in attesa dell’arrivo di un’unità cinofila e degli artificieri.