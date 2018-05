Ambiente: rientra allarme cadmio ad Aosta

In riferimento alla concentrazione anomala di cadmio registrata nel 2016 ad Aosta in una centralina a ridosso dello stabilimento della Cogne acciai speciali, l’allarme è rientrato ma rimane alta l’attenzione riguardante le emissioni dell’acciaieria: la situazione è stata così descritta emerso nella riunione dell’Osservatorio della qualità dell’aria in ambito urbano convocato dall’assessore all’ambiente del Comune di Aosta Delio Donzel.

Secondo i dati presentati dall’Arpa, nel 2017 sono crollati i valori dell’inquinante, probabilmente generato da rottami contaminati.

La società sta predisponendo un sistema di monitoraggio per controllare la presenza di cadmio nei fumi ed eventualmente individuarne la fonte.