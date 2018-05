Allerta Meteo, allarme ESTOFEX per stasera in Italia: “grandine molto grossa e forti venti”

Allerta Meteo – Anche il Centro ESTOFEX (European Storm Forecast Experiment) lancia l’allarme per il forte maltempo in arrivo sull’Italia nelle prossime ore. L’allerta è di livello due per la pianura Padana centro/occidentale, e di livello uno per tutto il Centro/Nord. Il rischio è quello di violenti temporali con forti grandinate e venti intensi. Altri fenomeni estremi colpiranno varie aree d’Europa, in modo particolare le vicine Francia e Svizzera nelle zone di confine alpino con l’Italia. Massima precauzione nelle zone a rischio. Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale: