Allerta Meteo, il ciclone Afro-Mediterraneo avanza verso il mar Tirreno: inizia così un Maggio di forte maltempo in tutt’Italia

Allerta Meteo – E’ iniziato nel giorno della Festa del Lavoro un mese di Maggio che sicuramente sarà caratterizzato dal forte maltempo almeno nella prima decade del mese. Forti piogge stanno colpendo tutta la Sardegna dove nelle ultime ore sono caduti ben 74mm di pioggia a Pedra Bianca, 71mm a Fonni e Punta Modighina, 67mm a Orosei e Ovodda e Sanluri, 64mm ad Arborea e Fenosu, 63mm a Dorgali e Meana Sardo, 62mm a Bultei, 61mm a Desulo, Bitti e Separadorgiu, 60mm a Oristano, 58mm ad Arbus, 57mm a Ozieri, Asuni e San Gavino, 55mm a Santa Giusta, 54mm a Laconi, 52mm a Carbonia, Tempio Pausania, Tonara e Villa Verde, 50mm ad Ossi, 46mm a Villacidro, 45mm a Calangianus, 42mm a Sassari, 40mm ad Olbia, 37mm a Barumini, 36mm ad Alghero e Arzachena, 35mm a Villasor, 31mm a Barisardo, 19mm a Cagliari. Alto rischio di ulteriori nubifragi nelle prossime ore su tutta l’isola, con piogge torrenziali su tutta la Sardegna che rischia di subire pesanti disagi per gli allagamenti.

Il ciclone Afro-Mediterraneo sta risalendo dalla Tunisia verso il mar Tirreno: le prime piogge stanno colpendo anche la Toscana costiera e le isole dell’arcipelago con 25mm di pioggia a Venturina Terme (Piombino), 20mm a Rosignano Marittimo, 18mm a Portoferraio e 15mm a Gorgona. Nel pomeriggio di ieri una tromba d’aria ha colpito la costa di Forte dei Marmi. Prime piogge anche in Liguria con 12mm a La Spezia. Nelle prossime ore il maltempo si intensificherà ulteriormente in Sardegna e su tutto il Centro/Nord, per poi arrivare violento anche al Sud e soprattutto sulla Sicilia sud/occidentale nella serata di Mercoledì 2 Maggio.

Ma attenzione a Giovedì 3 Maggio: sarà il giorno di maltempo più violento con il ciclone sul Tirreno, piogge torrenziali al Nord, al Sud e nelle Regioni centrali Adriatiche. Attenzione in Abruzzo: dopo la Sardegna, sarà la Regione più colpita dal maltempo.

Maltempo che continuerà anche nei giorni successivi, sia nel weekend che nella prossima settimana dopo il passaggio di questo ciclone, seppur in sotto forma diversa: non avremo altre vere e proprie ondate di maltempo, ma persisterà a lungo un’instabilità tipicamente primaverile con forti piogge e temporali soprattutto nelle ore pomeridiane e nelle zone interne, sulle Alpi e sugli Appennini.

