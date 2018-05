Alluvione Livorno: “Il nuovo Governo velocizzi gli indennizzi”

Un impegno per il nuovo Governo affinché confermi e velocizzi gli indennizzi per Livorno dopo l’alluvione dello scorso settembre. Lo prevede una mozione del deputato livornese del Pd, Andrea Romano.

Il testo, spiega una nota, “impegna il Governo ad attivare in tempi celeri le procedure di rimborso nell’ambito delle risorse dichiarate disponibili per l’anno 2018”, “considerato che il ministero dell’Economia e delle finanze ha reso noto che per il 2018, il plafond disponibile è pari a 200 milioni di euro, nel cui ambito rientreranno i recuperi del primo blocco di 40 eventi occorsi nel periodo 2013-2015, a seguire gli eventi a partire dal primo gennaio 2016, fino a completo assorbimento delle risorse disponibili”. Per Romano, “si tratta di uno dei primi atti che il Pd presenterà al nuovo esecutivo, ed essendo una mozione parlamentare, se approvata, vincolerà in maniera stringente il nuovo Governo”.