Alluvione in centro urbano: vigili del fuoco impegnati in un’esercitazione in Toscana

I Vigili del fuoco di Firenze sono stati impegnati in un’esercitazione di protezione civile promossa dai Comuni di Firenze, Scandicci, Bagno a Ripoli e Impruneta.

E’ stato simulato un evento alluvionale in ambiente urbano, un’esondazione con persone (figuranti) travolte dall’onda di piena: i nuclei SAF (speleo alpino fluviali) e sommozzatori hanno effettuato interventi di ricerca in superficie, salvataggio e recupero.