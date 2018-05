In riferimento al grave incidente verificatosi tra domenica e lunedì nella zona della Pigna D’Arolla, sulla Alpi Svizzere, in cui hanno perso la vita cinque italiani, il portavoce della polizia cantonale che ha coordinato i soccorsi ha spiegato all’ANSA che “tutti gli scialpinisti coinvolti sono stati recuperati e portati negli ospedali svizzeri. Non risultano pertanto dispersi“.