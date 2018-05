Era dal 1998 che la più alta carica dello Stato non partecipava alla manifestazione.

Il Capo dello Stato ha fatto il suo ingresso nell’area della sfilata per salire sulla tribuna d’onore accompagnato dal ministro della difesa e dal capo di stato maggiore della Difesa.

La sfilata della 91ª adunata nazionale degli Alpini a Trento è stata interrotta poco fa per attendere l’arrivo del presidente della Repubblica Sergio Mattarella , per la resa degli onori .

article

1092930

MeteoWeb

Adunata Alpini, Trento: sfilata interrotta per la resa degli onori a Mattarella

La sfilata della 91ª adunata nazionale degli Alpini a Trento è stata interrotta poco fa per attendere l’arrivo del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, per la resa degli onori. Il Capo dello Stato ha fatto il suo ingresso nell’area della sfilata per salire sulla tribuna d’onore accompagnato dal ministro della difesa e dal capo di stato

http://www.meteoweb.eu/2018/05/alpini-sfilata-interrotta-onori-mattarella/1092930/

http://www.meteoweb.eu/wp-content/uploads/2018/05/adunata-alpini.jpg

adunata Alpini,Alpini

NEWS