Alto Adige, estate attiva all’Hotel Tratterhof: escursioni e relax tra yoga e pilates immersi nella natura

In estate fare attività outdoor, godersi il sole e le lunghe giornate calde è indispensabile per l’equilibrio psicofisico. Per questo durante la stagione più bella dell’anno la famiglia Gruber-Hinteregger, proprietaria dell’Hotel Tratterhof a Maranza in Alto Adige, offre ai suoi ospiti un vario programma di escursioni guidate che partono direttamente dall’hotel. La posizione della struttura, a 1500 m di altitudine sopra la città di Bressanone, è perfetta per intraprendere itinerari panoramici, raggiungere vallate e malghe della regione alpina Gitschberg-Jochtal. Ad accompagnare gli ospiti quattro guide esperte: la giovane proprietaria Evelyn e suo marito Andreas, Manuel e Alfred.

Il programma escursionistico estivo dell’Hotel Tratterhof comprende 9 escursioni guidate alla settimana. Si parte da semplici passeggiate sul Gitschberg, fino a itinerari più impegnativi nelle Dolomiti, ad esempio verso le Odle. Evelyn e il marito Andreas organizzano alcune iniziative speciali come la passeggiata per “correggere la respirazione” e il tour di speed hiking. Novità del 2018 è il percorso guidato in compagnia di Alfred “immersione boschiva & escursione silenziosa”: un’esperienza unica tra prati pittoreschi e boschi, che invita alla meditazione e durante la quale si può anche camminare a piedi nudi. L’attrezzatura per le escursioni, come zaini, bastoncini da trekking, borracce, cartine e binocoli sono messe a disposizione dall’albergo. Con la carta vantaggi Almencard+, consegnata all’arrivo in hotel da maggio a novembre, è possibile spostarsi in piena libertà: essa comprende l’uso gratuito e illimitato di funivie, trasporti pubblici e l’ingresso a ben ottanta musei. Inclusi nella Almencard+ anche numerose attività per grandi e piccini: ad esempio le escursioni per adulti verso i masi contadini di Fundres e il corso di arrampicata per bambini a Valles. Per vivere un’estate attiva che comprenda anche il relax di corpo mente, l’Hotel Tratterhof invita a vivere le settimane “Balance”, dal 19 maggio al 23 giugno, con un programma all’insegna di yoga, pilates, relax e meditazione. L’occasione perfetta per vivere tutto questo sono le “Settimane per conoscersi 7=6”, sette giorni di vacanza benessere con una notte offerta dalla struttura.

L’Hotel Tratterhof fa parte dei Vitalpina Hotels Südtirol, gruppo di 33 strutture che soddisfano severi criteri di qualità e si basano su tre concetti principali: attività, nutrizione e benessere. Come membro dei Belvita Leading Wellnesshotels Südtirol, l’Hotel Tratterhof rappresenta in Alto Adige un’eccellenza assoluta anche per l’offerta wellness. La struttura, inoltre, fa parte dei Wanderhotels – best alpine, che riunisce tutti gli alberghi situati nelle zone escursionistiche più belle delle Alpi e che offrono esperienze uniche in montagna e nella natura. L’hotel appartiene alla fascia più alta dell’associazione (con 5 cristalli di rocca), grazie agli elevati standard di qualità.