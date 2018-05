Ambiente, Enea: al via la prima Piattaforma Italiana per l’Economia Circolare

ENEA, unico membro italiano e rappresentante del mondo della ricerca nel Gruppo di Coordinamento della Piattaforma Europea per l’economia circolare ECESP, ha promosso la realizzazione della Piattaforma Italiana per l’Economia Circolare (ICESP), che, in analogia con ECESP, si configura come un network di network ed ha l’obiettivo di creare un punto di convergenza nazionale sulle iniziative, le esperienze, le criticità, le prospettive e le aspettative sull’economia circolare che il sistema Italia vuole e può rappresentare in Europa con un’unica voce, promuovendo il modo italiano di fare economia circolare (Italian way for circular economy).

Nel corso dell’evento ENEA e altri rappresentanti del mondo scientifico, istituzionale e delle imprese firmeranno la Carta ICESP, un manifesto in cui sono definiti i temi inerenti l’economia circolare di comune interesse e le modalità operative della Piattaforma.

A seguire sarà avviata la discussione sull’organizzazione dei Gruppi di Lavoro ICESP che sono aperti alla partecipazione di stakeholder italiani delle imprese, delle istituzioni, della ricerca e della società civile attivi ed interessati alla transizione verso l’economia circolare.

Programma

9:30-9:50 Registrazione dei partecipanti e welcome coffee

9:50-10:00 Saluti di benvenuto

Federico TESTA, Presidente ENEA

10:00-11:00 Presentazione ECESP, Fulvia Raffaelli Commissione Europea

Presentazione ICESP, Roberto Morabito, ENEA

Firma CARTA ICESP, Firmatari fondatori

11.00-13.00 Discussione sull’organizzazione Gruppi di Lavoro ICESP

(Modera Roberto Morabito, ENEA)

13:00 Chiusura lavori