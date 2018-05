Ambiente: a Roma il 21 maggio il forum internazionale sulla sostenibilità

Sarà presentato a Roma il prossimo 21 maggio, per il secondo anno consecutivo, il Forum internazionale ‘La città del futuro’, organizzato dall’Associazione Road to Green 2020, dedicato allo sviluppo sostenibile delle città per la promozione della sostenibilità ambientale.

Il Forum si concentrerà sui temi del Cibo e del Benessere. Tra i relatori Barbara Molinario presidente Road to green 2020, Dionisio Graziosi presidente comitato tecnico scientifico Road to green 2020, Massimiliano Maselli, Presidente della Commissione Sviluppo Economico, ricerca e innovazione della Regione Lazio; Daniele Diaco, Presidente Commissione Ambiente Roma Capitale; Stefano Fiori, Presidente Sezione Turismo Unindustria e altri esponenti del mondo scientifico, economico e culturale.