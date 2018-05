Ambiente: torna “spiagge e fondali puliti” in 200 località in Italia e Mediterraneo

Saranno ben 200 le spiagge in Italia e nel Mediterraneo che in questo fine settimana (25-27 maggio) saranno ripuliti dai volontari e cittadini coinvolti nell’iniziativa “Spiagge e fondali puliti” di Legambiente. Alcuni dei litorali italiani al centro della pulizia sono stati scelti direttamente dai cittadini grazie al contest social, realizzato insieme a Sammontana. Collabora anche Sky attraverso la campagna “Un mare da salvare” partecipando, il 26 maggio, al fine settimana di mobilitazione a Genova, Cagliari e Castel Fusano, sul litorale romano.

Le attività continueranno per tutta la stagione estiva anche grazie a due progetti speciali: il primo, “PuliAmo le spiagge”, vedrà la pulizia straordinaria di altre 10 spiagge grazie al sostegno di P&G e Carrefour Italia che hanno coinvolto i consumatori nella scelta della spiaggia del cuore. Il secondo, Fondali Puliti, permetterà la rimozione dei rifiuti sommersi in dieci località italiane grazie a Multicentrum My Omega 3 nell’ambito della campagna #scelgoilmare.