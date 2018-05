Servono interventi urgenti e mirati, con opere e progetti concreti di risanamento e bonifica degli edifici contaminati, non possiamo permettere che delle persone continuino ad ammalarsi ed a morire per questo.

Nonostante sia stato messo al bando ormai 26 anni fa – spiega il Codacons in una nota – tutt’oggi persistono circa 370mila edifici in cui è presente, e di tra di essi circa 50mila sono edifici pubblici, quasi 58 milioni di metri quadrati di coperture in cemento amianto.“

“Cronaca Milano: Minaccia amianto. Il dossier diffuso in occasione della giornata mondiale vittime dell’amianto non da spazio a interpretazioni.

Amianto: ancora 370mila strutture da bonificare, “servono interventi urgenti”

