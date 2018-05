Pesa 9 km, non ha ancora un nome ed è figlia dei panda giganti Liang Liang e Xing Xing, entrambi in prestito in Malesia per dieci anni dal 2014.

Animali, Malesia: presentata alla stampa baby-panda di 5 mesi

E' stata presentata alla stampa una baby–panda di cinque mesi: l'esemplare ha fatto il suo debutto innanzi a giornalisti e operatori tv in una sala climatizzata dello zoo nazionale malese.

