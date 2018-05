Agenzia Spaziale Italiana: Anna Sirica confermata Direttore Generale

Il Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia Spaziale Italiana, nella riunione del 16 maggio, ha nominato la Dott.ssa Anna Sirica Direttore Generale dell’Ente per il prossimo quadriennio. Si tratta del rinnovo dell’incarico per l’attuale Direttore Generale che a norma di statuto si estende per la durata del mandato del Presidente, a sua volta nominato per un secondo mandato il 7 maggio scorso.

Nata a Pomigliano d’Arco il 22 maggio 1969. Si è laureata in Economia e Commercio all’Università Federico II di Napoli nel marzo del 1995 e ha conseguito il Master di II livello in Economia Pubblica alla Sapienza di Roma nel luglio del 2004.

Direttore Generale dell’ASI dal 15 maggio del 2015, Anna Sirica in precedenza è stata a capo della Direzione Affari Amministrativi dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) ed è attualmente Segretario generale del Co.Di.G.E.R, la Conferenza Permanente dei Direttori Generali degli Enti Pubblici di Ricerca Italiani.

Prima di arrivare alla Direzione Affari Amministrativi dell’INFN, la Dr.sa Sirica ha maturato una lunga esperienza nella Pubblica Amministrazione con incarichi di responsabilità all’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF), dove è stata – tra le altre cose – segretario generale della Segreteria Tecnica di Presidenza e Dirigente all’Ufficio Bilancio e Programmazione Finanziaria, e, prima ancora, al Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura (CRA), dove è stata Dirigente ai servizi di Ragioneria e di Bilancio.