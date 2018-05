Antartide: dal Miur 7,1 milioni di euro per attività di ricerca

Con Decreto Direttoriale n. 1314 del 25 maggio 2018 è stato adottato il Bando che, con riferimento al Programma Nazionale di Ricerche in Antartide, disciplina per l’anno 2018 le procedure per il finanziamento, da parte del MIUR, di attività di ricerca rivolte ad approfondire le conoscenze in Antartide.

Il MIUR, attraverso questo bando, mette a disposizione della comunità scientifica nazionale risorse per 7,1 milioni di euro per condurre attività di ricerca di particolare livello qualitatitivo nel continente antartico. Una particolare valutazione premiale sarà assicurata alle proposte coordinate da giovani ricercatori, anche al fine di favorire il necessario ricambio generazionale all’interno del sistema nazionale della ricerca.

Le proposte potranno essere presentate dal 31 maggio 2018 sino al 3 luglio 2018; le valutazioni saranno effettuate dalla Commissione Scientifica Nazionale per l’Antartide che, a tale fine, si avvarrà di esperti internazionali di particolare qualificazione scientifica.