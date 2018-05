Arrivano in Italia le MT-2 di Topo Athletic, l’innovativo modello di scarpe da trail running

Dopo aver vinto negli Stati Uniti il premio Runner’s World Best Trail Running Shoe nel 2016, arrivano anche in Italia le MT-2 di Topo Athletic, il marchio fondato nel 2013 da Tony Post e distribuito dall’azienda Option a livello nazionale.

Il modello di scarpe da trail running MT-2 – spiegano in una nota – si contraddistingue per comfort, performance e versatilità. Molto eclettica, leggera ma stabile, maneggevole e con una calzata fenomenale, MT-2 è una calzatura mista perfetta, adatta a terreni outdoor e a percorsi caratterizzati da argini, ghiaia, erba. Decisamente performante anche sull’asfalto, è la compagna ideale per chiunque si alleni alla ricerca di tracciati non monotoni, misti, dove si alternano diverse superfici su cui i piedi sono sempre sollecitati.

Sin dalla prima prova regala la sensazione di indossare una seconda pelle grazie a una tomaia in mesh leggera e traspirante, con un motivo stampato che, eliminando le cuciture, riduce al contempo il peso della scarpa. Ad incrementare la sua funzionalità, robusti rinforzi nella zona mediale, una linguetta rinforzata e una punta anatomica, che consente alle dita dei piedi di appoggiarsi e aprirsi in modo naturale.

L’altezza media della suola, con i suoi 23 mm, garantisce protezione, solidità e resistenza su sterrato, mantenendo allo stesso modo reattività e flessibilità attraverso la trazione a chiodi multidirezionali e le scanalature di flessione sull’avampiede. Anche l’intersuola a 3 densità permette di garantire comfort e protezione in fase di appoggio, insieme alla possibilità di allacciare le scarpe in due diverse altezze, per un’ottimale stabilizzazione del tallone e della calzata. Il design delle MT-2 aiuta, inoltre, a eliminare fango e sporco ottimizzando la superficie in gomma per un miglior grip e una maggiore durevolezza.

Oltre al sito topoathletic., ora sarà possibile acquistare le MT-2 anche nei punti vendita specializzati.