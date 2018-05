Astronomia, ESO: laser e stelle guida artificiali per una vista limpida del cosmo

Le stelle luccicanti sono molto più apprezzate dai poeti e dai romantici che dagli astronomi. Anche nelle condizioni quasi perfette di “seeing” sopra il Cile, che ospita la flotta di telescopi all’avanguardia di ESO, la turbolenza nell’atmosfera terrestre provoca il luccichio delle stelle, sfuocando la nostra vista del cielo notturno.

Questi quattro raggi laser sono specialmente concepiti per combattere questa turbolenza. I raggi intensi arancioni che dominano quest’immagine scaturiscono dallo strumento 4 Laser Guide Star Facility, una componente all’avanguardia del sistema di ottica adattiva del telescopio Very Large Telescope (VLT) di ESO. Ogni raggio è 4000 volte più potente di un puntatore laser standard! Ognuno crea una stella guida artificiale, eccitando gli atomi di sodio in alto nell’atmosfera superiore e facendoli risplendere.

La creazione di stelle guida artificiali permette agli astronomi di misurare e di correggere la distorsione introdotta dall’atmosfera, aggiustando e calibrando i strumenti di misura per essere il più precisi e adatti possibile alla zona particolare del cielo che si osserva. Ciò fornisce al VLT una vista limpida del cosmo, così che esso possa catturare l’universo con un livello di dettaglio impressionante.

Questa incredibile fotografia è stata ripresa, usando un drone che volava sopra il VLT, dall’ambasciatore fotografo di ESO Gerhard Hüdepohl.