L’Australia avrà un’Agenzia Spaziale: entrerà in funzione a luglio

L’Australia si doterà di un’Agenzia Spaziale dedicata che entrerà in funzione a luglio, grazie allo stanziamento governativo di 41 milioni di dollari australiani e al contributo del settore privato: lo ha annunciato oggi a Perth il ministro per l’innovazione, secondo cui l’agenzia potrà capitalizzare sull’industria aeronautica da 420 miliardi di dollari australiani e creare migliaia di posti di lavoro hi-tech. “E’ un’opportunità straordinaria di aumentare la nostra presenza nell’economia spaziale globale. Le tecnologie spaziali aprono opportunità per molte industrie, dalle comunicazioni all’agricoltura, dall’industria mineraria all’estrazione di petrolio e gas“, ha spiega il ministro.