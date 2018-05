Il giro dell’Italia con l’auto elettrica: le case vacanza che abbracciano l’ecosostenibilità

NOVASOL, leader europeo nelle case vacanze, va al passo con la tecnologia sostenibile e propone una selezione di strutture pensata per chi si sposta in auto elettrica. Sono sempre di più gli autisti che scelgono di spostarsi con la E-Mobility e in Italia il ministero dei Trasporti ce lo conferma: nel 2017 sono state vendute 1.970.497 auto elettriche, 7,9% in più rispetto al 2016; ma sono ancora tanti i turisti che trovano delle difficoltà nel muoversi con queste vetture sostenibili nel Bel Paese e questo è dovuto al numero ridotto di colonnine elettriche che si trovano in Italia e che sono fondamentali per mettersi in moto e proseguire con le tappe del viaggio.

NOVASOL condivide una selezione di case vacanze pensata per gli automobilisti più sostenibili:

LAGO DI GARDA, LOMBARDIA

Nella prossimità del paese di Padenghe, nella natura, a pochi passi dal Lago di Garda fra ulivi e alberi secolari, si trova un’elegante villa su due piani e ben attrezzata sia all’interno che all’esterno. All’arrivo, troverete un parcheggio coperto e in giardino una colonnina di ricarica per le auto Tesla per permettere di ricaricare in poche ore la macchina e avere la possibilità di uscire ad esplorare il territorio su quattro ruote quando se ne ha voglia.

Questa lussuosa e spaziosa villa si compone di 5 camere da letto e 4 bagni, ideale per una vacanza in gruppo con amici. Una di queste camere matrimoniali ha il bagno ensuite e la sauna. Al piano terra conta 3 soggiorni e sala da pranzo con camino in pietra, una cucina ben attrezzata, e un porticato esterno con barbecue. Nel verde giardino si trova la piscina, la quale permetterà un assoluto relax agli ospiti, grazie alla sua azione idromassaggio e nuoto controcorrente.

GENOVA, LIGURIA

Nella città marinara di Genova si trovano diversi punti dove poter ricaricare le auto elettriche e NOVASOL propone uno dei suoi appartamenti al centro e a solo 700 metri da uno dei punti ricarica della città. Questo delizioso e pratico appartamento è di fronte al rinomato Acquario e a pochi passi si raggiungono le aree nevralgiche della metropoli. Il bilocale è composto da una comoda camera da letto, un confortevole living con divano letto matrimoniale, un angolo cottura attrezzato e un bagno con ampia cabina doccia. E’ perfetto per chi viaggia con bambini piccoli, sono disponibili seggiolone, lettino, box, girello e giochi per bambini.

Si trova in un’area dove è permesso parcheggiare sulla strada, ciò permette una maggiore libertà nelle giornate in cui ci si sposterà con la macchina per raggiungere altri centri turistici e balneari nei dintorni.

LUCCA, TOSCANA

Questo particolare appartamento per vacanze si trova in uno storico palazzo nobiliare risalente alla metà del XVI secolo, su due piani più soppalco. Situato nel centro storico di Lucca, l’intera città e tutti i servizi sono facilmente raggiungibili a piedi. Questo alloggio è il punto di partenza perfetto per un tour della Toscana, la regione italiana più fornita di colonnine di ricarica elettrica. L’appartamento si trova a 1 km dal punto per la ricarica elettrica. Il parcheggio più vicino è posto a circa 80 m dalla casa, a pagamento, mentre il parcheggio libero più vicino dista circa 400 m. I proprietari mettono a disposizione 2 biciclette per poter girare la città al meglio rispettando sempre l’ambiente.

OSTUNI, PUGLIA

La Puglia è una delle regioni Italiane che genera più energie rinnovabili ed è anche l’unica regione del sud dell’Italia che occupa una delle posizioni top per la quantità di colonnine di ricarica elettrica che si trovano sul territorio. Questo fatto permette di visitare una città piena di tradizioni e storia con i mezzi più tecnologici e meno inquinanti.

Per chi vuole veramente immergersi nella tradizione della Puglia, proponiamo questo tipico trullo con piscina completamente privata ad Ostuni. La proprietà si trova a soli 11 km del punto ricarica più vicino della stessa località, sulla SS16.

La struttura è un’antica casa contadina in pietra locale e dai caratteristi tetti a cono. E’ stata ristrutturata mantenendo le caratteristiche originali ma con tutte le comodità per un soggiorno in totale relax. L’alloggio è immerso in una grande proprietà ricca di alberi da frutto, in particolare di ulivi, nella famosa Valle d’Itria nell’altopiano della Murgia, a pochi passi dal mare e dall’acqua cristallina. La casa è dotata inoltre di giochi per bambini, biciclette e di un ampio spazio esterno arredato ed attrezzato con barbecue.