Balneazione 2018, Arpacal: punto non conforme a Crotone

Con riferimento alle attività di monitoraggio delle acque di balneazione, svolte dall’Arpacal ai sensi del D.lgs. n. 116/08, il Dipartimento provinciale di Crotone ha comunicato questa mattina al Sindaco di Crotone che “a seguito delle analisi eseguite sul campione di acqua di mare prelevato in data 21 Maggio u.s. presso la stazione di campionamento denominata “500 m a sud fiume Neto” ed identificata con ID IT018101010001, è stato rilevato un esito SFAVOREVOLE per il parametro microbiologico “Escherichia coli”, con valore superiore a quello imposto dalla normativa vigente: 620 UFC/100 ml (valore limite 500)”.

“Si chiede cortesemente – prosegue la nota – di voler comunicare alla scrivente Agenzia le misure di gestione intraprese, applicate all’area destinata alla balneazione, ai sensi dell’art. 5 comma b del D.lgs. 116/08”.