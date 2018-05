Bambino in pericolo di vita trasportato in elicottero dalla Sardegna a Firenze 

Un Falcon 50 del 31° Stormo dell’Aeronautica Militare ha effettuato un trasporto sanitario dall’aeroporto di Alghero a quello di Firenze, a favore di un bimbo di appena 3 anni che necessitava di essere trasferito d’urgenza presso l’Ospedale Mayer di Firenze. Il trasporto del piccolo paziente e di un’equipe medica al suo seguito è stato richiesto dalla Prefettura di Sassari.

Sbarcato il paziente, il velivolo è decollato immediatamente verso la base di Ciampino, sede del 31° Stormo, dove riprenderà il normale servizio di pronto impiego. La richiesta di supporto è pervenuta dalla Prefettura di Nuoro alla Sala Situazioni di Vertice del Comando della Squadra Aerea, la sala operativa dell’Aeronautica Militare che ha tra i propri compiti quello di organizzare e gestire – in coordinamento con Prefetture, Ospedali e Presidenza del Consiglio dei Ministri – questo genere di trasporti su tutto il territorio nazionale, isole incluse.

Equipaggi e velivoli da trasporto dell’Aeronautica Militare sono pronti giorno e notte per assicurare, laddove richiesto e ritenuto necessario per motivi di urgenza, il trasporto sanitario di persone in imminente pericolo di vita. Sono migliaia ogni anno le ore di volo effettuate dai velivoli del 31° Stormo di Ciampino, dal 14° Stormo di Pratica di Mare e dalla 46^ Brigata Aerea di Pisa, assetti sempre in prima linea in caso di emergenza.