Con riferimento alla richiesta del Sindaco di Bari in merito alla vicenda relativa al Palazzo di Giustizia, il Dipartimento della Protezione Civile ribadisce – come in ogni analoga circostanza – il proprio supporto alle autorità territoriali nel fronteggiare piccole e grandi emergenze, ferme restando tuttavia le prerogative e competenze degli enti preposti sul territorio.

Così in una nota.