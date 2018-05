Il benessere profuma di frutta con fichi d’India, frutti di bosco, ciliegie, cocco, papaya e kiwi

Chi da bambino, dopo averla rifiutata, si è sentito ripetere troppo volte “almeno un pezzetto, ché ti fa bene!”, finalmente ha la sua rivincita: mangiarla non è l’unico modo per sfruttare i benefici delle vitamine e degli antiossidanti contenuti nella frutta. Le sue proprietà sono un toccasana anche per la pelle perché aiutano a combattere l’invecchiamento cellulare, contrastano la produzione di radicali liberi, hanno un effetto levigante e ridonano vitalità. Ecco i trattamenti per “assaporare” in modo nuovo i dolci prodotti della natura:

FICO D’INDIA

Così spinoso all’esterno, custodisce un nettare dolce e ricco di sostanze preziose per la pelle. Grazie alla capacità di trattenere le molecole d’acqua, il fico d’India ha un potente effetto idratante, rassodante e tonificante, sfruttando la sua proprietà astringente, e aiuta a disciplinare i capelli crespi e ribelli idratandoli e lisciandoli. Nella CXI SPA del Lido Palace di Riva del Garda (TN), questo frutto si ritrova in una delle “Sette Cerimonie”, trattamenti ispirati a diverse terre del mondo. Talingo è un rituale orientale che ha inizio con intensi movimenti di allungamento e mobilizzazione articolare tratti dall’antica tradizione di massaggio Thai per poi lasciarsi inebriare dalle fragranze di un olio di carota e fico d’India applicato sui capelli per renderli luminosi e idratati, e rilassarsi con un massaggio malesiano su tutto il corpo al profumo dei fiori di Champaca. (80 minuti, 210 euro). Prezzo del soggiorno a partire a 250 euro al giorno per la camera doppia con prima colazione. Per informazioni: Tel. 0464 021899

FRUTTI DI BOSCO E CILIEGIA

I frutti rossi, così profumati e colorati, sono tra quelli più golosi, di cui anche la pelle va ghiotta! Alle Terme della Salvarola, sulle colline di Modena, la novità del 2018 è il pacchetto “Frutti di Bosco” che sfrutta le vitamine C e A contenute nelle piccole gemme succose per rendere la pelle più soda e compatta, le proprietà antiossidanti per proteggere i vasi sanguigni e assicurare tono ed elasticità alla pelle. La proposta comprende 1 pernottamento in camera matrimoniale Classic con prima colazione a buffet, 1 Gommage al burro di more con burro di karitè che nutre in profondità ed esfolia la pelle, 1 Massaggio olistico rilassante ai lamponi (40 minuti), e 2 giornate da trascorrere tra le benefiche acque termali del Centro Benessere Balnea, con 5 tra vasche e piscine termali a diverse temperature con idromassaggi e giochi d’acqua, camminamenti vascolari, sauna, bagno di vapore con aromi, luci colorate e zona relax, utilizzo della grande palestra attrezzata cardiofitness, visita medica di accettazione e infusi ai frutti rossi durante i trattamenti, a 189 euro per persona. Per un effetto anti-age, depurare la pelle ed eliminare le tossine si può provare l’esclusiva linea cosmetica EcoBioTermale® alla ciliegia a base di frutti locali, tipici dell’eccellenza modenese. La proposta “Cherry passion” comprende 1 pernottamento in camera doppia Classic con prima colazione a buffet, 1 Body Gommage alla ciliegia biologica, per esfoliare delicatamente e rigenerare la pelle, 1 massaggio olistico rilassante con una gradevole emulsione alla ciliegia biologica (40 minuti) e 2 giornate da trascorrere tra le benefiche acque del Centro Benessere Balnea, con 5 tra vasche e piscine termali a diverse temperature con idromassaggi e giochi d’acqua, camminamenti vascolari, sauna, bagno di vapore con aromi, luci colorate e zona relax, utilizzo della grande palestra attrezzata cardiofitness, solarium in giardino, visita medica di accettazione e infusi ai frutti rossi durante i trattamenti, a 189 euro per persona. Per informazioni: Tel. 0536 871788

MIRTILLO E ALBICOCCA

Nei centri benessere Aquapura SPA dei Falkensteiner Hotels dell’Alto Adige regna la natura, che sa donare equilibro a corpo e mente, complici location d’eccezione incastonate nelle più belle valli di montagna. Per rendere la pelle elastica idratata e luminosa niente di meglio delle benefiche proprietà della frutta. Ad esempio il Falkensteiner Hotel & Spa Alpenresidenz Anterselva ad Anterselva di Sopra (BZ) propone il peeling all’albicocca che previene la secchezza dell’epidermide, che tornerà a essere liscia e vellutata e con un profumo dolce e persistente del goloso frutto (25 minuti, 36 euro). L’olio di albicocca è elasticizzante, emolliente e protettivo, consigliato a chi ha una cute particolarmente secca, perché stimola la produzione di sebo e regolarizza quindi il film idrolipidico, indispensabile per la salute dell’epidermide. Può essere utilizzato anche come anti-rughe naturale, idratando a fondo la pelle e combattendo i radicali liberi, previene i naturali segni dell’invecchiamento.

(Tel. 0474 49 45 20).

Oppure il peeling all’albicocca e al pino mugo (quest’ultimo dall’azione calmante per il corpo, grazie alle sue importanti proprietà antinfiammatorie e al suo piacevole profumo di bosco) del Falkensteiner Hotel & Spa Sonnenparadies di Terento (BZ): un piacevole latte per il peeling, arricchito con i preziosi principi attivi delle albicocche e del pino mugo altoatesini, che dona alla pelle nuova energia, idratazione e il necessario nutrimento (25 minuti, 37 euro).

(Tel. 0472 546266)

Il mirtillo invece è il toccasana per gli sportivi al Falkensteiner Hotel Lido Ehrenburgerhof di Casteldarne (BZ), che propone un impacco vitalizzante. Questo impacco alpino a base di ginepro, mirtillo, menta e ippocastano stimola e rinfresca i muscoli stanchi e affaticati, e il corpo riacquista energia (25 minuti, 35 euro).

(Tel. 0474 562222 )

COCCO E PAPAYA

Tra le montagne della Val D’Ega, vicino al Lago di Carezza, al Romantik Hotel Post Cavallino Bianco di Nova Levante (BZ) le Dolomiti possono avere un profumo esotico! Le fragranze del cocco e della papaya avvolgono i sensi durante il rigenerante St. Barth Softness, un massaggio peeling con finissima sabbia caraibica che, arricchita con minerali, esfolia dolcemente l’epidermide. Il corpo viene massaggiato con yogurt naturale, che nutre la pelle e ha proprietà lenitiva, e con olio di cocco e papaya. Questo olio, fondendosi in un amalgama che non unge né appiccica, penetra in profondità e nutre intensamente (25 minuti, 45 euro). La pelle sarà pronta per ricevere l’abbronzatura donata dal cristallino sole dolomitico che splende sulla piscina esterna riscaldata a 25°C e sulle comode sdraio a bordo vasca. Prezzo del soggiorno a partire da 101 euro a persona al giorno in camera doppia con servizio di pensione ¾ (colazione, merenda e cena), uso del centro wellness e delle piscine. Per informazioni: Tel 0471613113

KIWI E MELA

Ristrutturato all’inizio del 2018, il nuovo Romantik Hotel Turm di Fiè allo Sciliar (BZ), che coniuga il design moderno con le antiche mura storiche del XIII secolo, nella sua zona benessere dallo stile unico, propone trattamento stimolante per il corpo con tamponi caldi a base di mele selezionate, che rinvigorisce i tessuti. È l’esperienza Melum in cui il frutto locale sprigiona importanti oligoelementi come le pectine, i flavonoidi e anche le vitamine A, B, C ed E, agendo contro l’invecchiamento cutaneo e proteggendo il sistema cardiovascolare. Su un letto d’acqua a lume di candela, ci si rilassa godendosi il massaggio a base di mele, olio di cirmolo e un mix segreto di spezie profumatissime (55 minuti, 89 euro). Si può provare anche il Guinot Aromatic Corps, un trattamento corpo che sfrutta uno dei prodotti della natura col più alto concentrato di vitamina C: il kiwi. Utilissimo per rallentare il processo di invecchiamento cellulare e ricco di polifenoli, molecole antiossidanti, viene utilizzato per il peeling che agisce in profondità e prepara la pelle alla fase successiva del riturale benessere. Il corpo viene massaggiato con olio anti-cellulite che, grazie alla sua particolare formula con olio essenziale al cipresso, lipokinasi ed estratti al te verde, stimola la degradazione dei grassi. (80 minuti, 86 euro). Prezzo per il soggiorno a partire da 141 euro al giorno per persona in camera doppia con prima colazione. Per informazioni: Tel. 0471 725014