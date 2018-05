Bergamo: Papa Giovanni XXIII torna a casa, giovedì l’arrivo delle spoglie (2)

(AdnKronos) – A Bergamo venerdì sera, alle 20.30 ci sarà la veglia per i giovani, seguita, sabato pomeriggio, dalle ordinazioni sacerdotali e domenica mattina dalla celebrazione del vescovo della città. Nel pomeriggio la visita all’ospedale cittadino, al Santuario della Cornabusa in Valle Imagna, al convento francescano di Baccanello per giungere poi a Carvico da dove alle ore 20 partirà la fiaccolata che lo accompagnerà nel suo ritorno al paese natale.

A Sotto il Monte le iniziative di particolare rilievo saranno la processione diocesana del Corpus Domini nella sera di giovedì 31 maggio presieduta dal vescovo di Bergamo, il giorno successivo, venerdì 1 giugno, il cardinale Re incontrerà le associazioni laicali e sabato 2 giugno il patriarca di Venezia, monsignor Moraglia, successore di Roncalli, celebrerà per le famiglie.

Domenica 3 giugno, nel 55esimo anniversario della morte, l’arcivescovo Delpini, metropolita di Milano, presiederà una concelebrazione con tutti i vescovi della Lombardia, mentre la sera di giovedì 7 giugno con il cardinale Scola saranno invitati i sindaci, il mondo politico e sociale, del lavoro e dei sindacati. Sabato 9 giugno, infine, il cardinale Parolin, Segretario di Stato di Sua santità, presiederà la solenne celebrazione conclusiva.